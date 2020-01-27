حكومة الكيان الإسرائيلي تصدر قراراً تاريخيا بخصوص التطبيع مع السعودية

في ظل ازدياد حالة التطبيع العلني بين الكيان الإسرائيلي وبعض دول الخليج أعلن وزير الداخلية في حكومة الكيان الإسرائيلي أنه وقّع مرسوماً يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالسفر إلى السعودية برحل دينية أو لإجراء غيرها من الأعمال بعد حصولهم على تأشيرة من السعودية.



ونشر الصحفي الإسرائيلي “شمعون آران” تغريده على “تويتر”: “أفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن وزير الداخلية الإسرائيلي يوقع مرسوماً يسمح لمواطنيه بالسفر للسعودية في رحلة دينية أو عمل طالما حصلوا على تأشيرة من المملكة”.



ووصف الصحفي “الإسرائيلي” هذا القرار بـ”التطور التاريخي في علاقات إسرائيل والسعودية”.



وأضاف “آران” أن “وزير الداخلية الإسرائيلي وقع لأول مرة أمراً يسمح لمستوطنين إسرائيليين بزيارة السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، ولعقد لقاءات عمل اقتصادية إذا توفرت دعوة من جهة سعودية رسمية دون وجود معارضة من جهة أخرى القيام بالزيارة”.



وسبق أن تم الكشف عن زيارات العديد من زيارات مستوطنين وصحفيين “إسرائيليين” إلى السعودية، حيث يتم نشر صورهم من داخل الأراضي السعودية، وفي هذا الصدد، نشرت مؤخراً قناة “i24” تقریراً لصحفي “إسرائيلي” يدعى “إنريكي زيمرمان” يظهر فيه الأخير وهو يتجول في شوارع السعودية ويتحدث مع المواطنين السعوديين عن العلاقات مع “إسرائيل”، وقال “زيمرمان” خلال التقرير: “أنا في جدة على بعد 66 كم من مكة”.