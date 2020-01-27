التنظيمات الإرهابية تعمل على فبركة هجوم كيماوي مزعوم في غرب حلب وإدلب
النفط السوري… “مغارة علي بابا” والمليارات المهدورة
الجيش يسيطر على وادي الضيف في ريف إدلب الجنوبي
الدفاع: تعلن بدء "عمليات ميدانية كاسحة" للقضاء على الإرهاب
بعد ذهاب مقاتلين سوريين إلى ليبيا… هل أدرك العرب أن الرئيس الأسد على حق منذ البداية؟
22 عاماً سجن لمواطن فرنسي جند شبان للقتال في سورية
سياسة التتريك: مناهج الإحتلال التركي في مدارس رأس العين السورية
قاعدة وادي حوران السرية.. اللغز الأمريكي لإدارة وتوجيه “داعش”؟
الجيش يصد هجوما عنيفا للنصرة ويستعيد مواقعه في ادلب
4 كم تفصل الجيش عن معرة النعمان
الجيش يستعيد السيطرة على الجزء الأكبر من الحدود مع تركيا والعراق
الجيش يستعيد السيطرة على قرية التح بعد الهجوم الإرهابي شرقي إدلب
ما هي أعراض فيروس كورونا وكيف تحمي نفسك؟
«مفخّخة» تقتل جنوداً أتراكاً
أول هجوم على حلب منذ سنوات: الهدنة نحو الانفراط؟
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

حكومة الكيان الإسرائيلي تصدر قراراً تاريخيا بخصوص التطبيع مع السعودية

في ظل ازدياد حالة التطبيع العلني بين الكيان الإسرائيلي وبعض دول الخليج أعلن وزير الداخلية في حكومة الكيان الإسرائيلي أنه وقّع مرسوماً يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالسفر إلى السعودية برحل دينية أو لإجراء غيرها من الأعمال بعد حصولهم على تأشيرة من السعودية.


ونشر الصحفي الإسرائيلي “شمعون آران” تغريده على “تويتر”: “أفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن وزير الداخلية الإسرائيلي يوقع مرسوماً يسمح لمواطنيه بالسفر للسعودية في رحلة دينية أو عمل طالما حصلوا على تأشيرة من المملكة”.


ووصف الصحفي “الإسرائيلي” هذا القرار بـ”التطور التاريخي في علاقات إسرائيل والسعودية”.


وأضاف “آران” أن “وزير الداخلية الإسرائيلي وقع لأول مرة أمراً يسمح لمستوطنين إسرائيليين بزيارة السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، ولعقد لقاءات عمل اقتصادية إذا توفرت دعوة من جهة سعودية رسمية دون وجود معارضة من جهة أخرى القيام بالزيارة”.


وسبق أن تم الكشف عن زيارات العديد من زيارات مستوطنين وصحفيين “إسرائيليين” إلى السعودية، حيث يتم نشر صورهم من داخل الأراضي السعودية، وفي هذا الصدد، نشرت مؤخراً قناة “i24” تقریراً لصحفي “إسرائيلي” يدعى “إنريكي زيمرمان” يظهر فيه الأخير وهو يتجول في شوارع السعودية ويتحدث مع المواطنين السعوديين عن العلاقات مع “إسرائيل”، وقال “زيمرمان” خلال التقرير: “أنا في جدة على بعد 66 كم من مكة”.