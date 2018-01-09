حكاية قبل النوم… نشاط يعزز القراءة كعادة لدى الأطفال

تمثل القراءة وتنمية ميولها لدى الأطفال مطلبا تربويا وثقافيا وخصوصا في عالم اليوم الذي يتسم بانفجار معرفي سريع ومتغير.. من هذا المنطلق تواصل المبادرة الشبابية إقرأ كتابي وهي إحدى مبادرات لجنة العمل الطوعي بجمعية البر والخدمات الاجتماعية في حمص فعالياتها الثقافية التي تهدف إلى خدمة المجتمع والمساهمة في توعيته.

حكاية قبل النوم الموجهة للأطفال كانت النشاط الأحدث بهذه المبادرة حيث تشير المسؤولة عنها سارة السباعي إلى أن الفعالية تتوجه للأطفال بين 5 و12 سنة وتقام في مراكز الجمعية في عدد من أحياء حمص وتهدف إلى ترسيخ حب القراءة والتعلم لدى هذه الفئة من خلال قراءة ومناقشة قصص مختارة بعناية مع انشطة ترفيهية تهدف إلى ربط المعرفة بالتسلية وتحويل القراءة إلى عادة يومية.