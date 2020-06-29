ريف دير الزور.. سكان غرانيج يتظاهرون ضد “قسد” مطالبين بالإفراج عن المعتقلين
مجهولون يفجرون خط لنقل النفط بحقل التنك في ريف دير الزور
المجموعات المسلحة التابعة لتركيا تواصل التنقيب عن الآثار في عفرين
إصابة مدني بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في ريف درعا
“قسد” تشن حملة أمنية جديدة بمساندة طيران الاحتلال الأمريكي في دير الزور
مصرع القائد الحقيقي لتنظيم “القاعدة” في سوريا
الطائرات الأمريكيّة تتدخل لصالح الجولاني على خط القتال في ادلب
قسد تسمح بعودة حاملي الإقامات الأوروبية للحسكة دون اجراءات الحجر الصحي
ضربة جوية تركية تستهدف منطقة عين العرب شمال شرق حلب
خلال ساعات قليلة.. الكيان الإسرائيلي يشن ثلاثة اعتداءات على مواقع سورية
الوزارة التي تفترس وزراءها
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في ريف السويداء وكباجب بريف دير الزور
المعلم:تصريحات بومبيو و جيفري حول « قانون قيصر» تؤكد أنهم جوقة من الكذابين
الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في أجواء مدينة جبلة
الجيش العربي السوري يُنهي عملية تمشيط للبادية السورية من فلول “داعش”

حقيقة وفاة طبيب الأسنان الحلبي بفايروس "كورونا"!

أكد رئيس نقابة أطباء الأسنان في محافظة حلب د. أيمن سيد وهبة أن الطبيب المتوفي هو طبيب أسنان لم يزاول مهنته منذ عام 2018 نتيجة ضعف في النظر ناجم عن مرض السكري، موضحاً أن المتوفي لم يسافر إلى حماه لأن وضعه الصحي لا يسمح له بذلك.

وبين د. وهبة أن الاشاعات المنتشرة تقول إن العدوى نقلت له عن طريق ابنته الجامعية نتيجة اختلاطها بزميلة من خارج المحافظة.

وقال وهبة إن "المتوفي ادخل إلى المشفى بحالة صحية سيئة جداً نتيجة أزمة صدرية قلبية، وتم اخذ مسحة له لكن نتيجتها لم تصدر إلا بعد الوفاة". مضيفاً "أن العزاء أقيم قبل صدور نتائج المسحة". ومشيراً إلى أنه لم يتوجه أي طبيب من أطباء النقابة إلى العزاء نتيجة انشغالهم بانتخابات مجلس الشعب.

وتمنى رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان في محافظة حلب من جميع المخالطين التوجه إلى مشفى الرازي للاطمئنان على صحتهم.

 

 


شام اف ام