حقيقة ماتم تناوله حول إصابة امرأة بمرض الإيدز ونقله إلى أشخاص آخرين

تناولت صفحات التواصل الاجتماعي خبر حول إلقاء القبض على امرأة تمتهن الدعارة مصابة بمرض الإيدز وانتشار شائعات حول نقله لعدد من الشبان السوريين.

نبين ما يلي :



بتاريخ 2020/1/10م سُلمت إلى إدارة الأمن الجنائي من إحدى الجهات امرأة تم إلقاء القبض عليها بعد دخولها القطر لورود معلومات أنها مصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتمارس أعمال الدعارة ، وبالتحقيق معها اعترفت بممارستها الدعارة وأنها تعرفت على مواطن يحمل جنسية إحدى الدول المجاورة وتزوجت منه عرفياً , ومؤخراً أخبرها بإصابته بمرض الإيدز وطلب منها إجراء فحوص للتأكد من وضعها الصحي حيث أثبتت نتائج الفحص إصابتها بالإيدز .



وقد أثبتت التحقيقات والمتابعات الدقيقة التي أجرتها إدارة الأمن الجنائي عدم انتقال مرضها إلى أشخاص آخرين ولا صحة للشائعات التي تم ترويجها حول هذا الموضوع ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والصحية اللازمة بحق المذكورة .



وزارة الداخلية السورية