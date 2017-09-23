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حقائق عن أحلام الأطفال

في دراسة أميركية أجرتها جامعة فرجينيا ركزت على أحلام الأطفال، توصل مختصون أن أحلام الأطفال تظهر فيها الحيواناتحقائق عن أحلام الأطفال بصورة بارزة إذا ما قورنت بأحلام الكبار. وهذا الأمر قد يعود لفكرة أن الأطفال يهتمون فقط بالحيوانات. ومن ضمن هذه الدراسة جمعنا بعض الحقائق المهمة عن أحلام الأطفال:

تتركز أحلام الصغار على الحيوانات.

الحيوانات المفترسة كالأسد، الأفعى، التمساح والذئب تظهر في احلامهم أكثر من الحيوانات الأليفة كالخروف، الفراشة أو الطيور.

الحيوانات في أحلام الأطفال ترمز إلى أمانيهم ومخاوفهم.

يحلم الأطفال بالغضب أكثر من الكبار، ومن المفاجئ أن الصغار يحلمون بحالات الغضب ضعف أحلام الكبار، ويرجح المختصون طبيعة الأحلام هذه كون الأطفال لا زالوا يحاولون السيطرة على أنفسهم ليعتادوا على التصرف المتحضّر في المجتمع فهم لا شعورياً يراقبون تصرفاتهم.

أحلام البنات أطول من أحلام الأولاد.

أحلام البنات تشمل أشخاص وملابس أكثر من أحلام الأولاد.
أحلام الأولاد تشمل أدوات وأغراض.

الكوابيس غالباً تعود لسبب حالات العقاب التي قد يتعرض لها الطفل من والديه أو بسبب وجود أزمة ما في المنزل مهما صغرت.

يشجع المختصون بهذا المجال على تعليم الطفل منذ الصغر أهمية الاحلام كونها ترسل رموزاً ورسائل من الدماغ لتعرف عن المخاوف وتكشف الأحاسيس ومن الأفضل أن يعيها الطفل سواء كانت حلماً أم كابوساً.

تشجيع الطفل على تذكر أحلامه من خلال رسمها في صور كي يواجه هواجسه ويتعرف على أمانيه.

المصدر: سيدتي

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