حفيد يسرق 13 مليون ليرة ومصاغ ذهبي من منزل جده بريف دمشق

أقدم شخص على سرقة مبلغ 13 مليون ليرة سورية ومصاغ ذهبي من منزل جده خلال تواجده في اللاذقية في معربا بريف دمشق.



ونقل موقع وزارة الداخلية أنه “ادعى إلى مركز شرطة التل أحد المواطنين بقيام مجهولين على الدخول لمنزله بمحلة معربا بريف دمشق عن طريق الخلع والكسر أثناء غيابه عن منزله وتواجده بمدينة اللاذقية”.



وتمت سرقة مبلغ ثلاثة عشر مليون ليرة ومئتين وخمسين ألف ليرة سورية ومصاغ ذهبي عبارة عن سنسال وبضمنه قلادة وجنزير بلاك نسائي، دون أن يحصر المدعي شبهته بأحد.



ومن خلال البحث والتحري، تم الاشتباه بالمدعو ( احمد – ر ) ابن ولد المدعي، حيث تم إحضاره إلى مركز المنطقة.



وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بسرقة المبلغ المذكور مع المصاغ الذهبي بالاشتراك مع صديقه المدعو ( عمار – ر ) وقيامهما بإخفاء المبلغ المسروق والمصاغ بمنزل عمار.



تم ارسال دورية وإلقاء القبض على عمار واسترداد كامل المبلغ مع المصاغ الذهبي، كما سيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص وتسليم المبلغ المادي والمصاغ لصاحبه أصولاً.