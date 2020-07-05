حفل زفاف في ريف الحسكة يتحول إلى مأتم

تحول حفل زفاف بريف محافظة الحسكة إلى مأتم بعد مقتل والدة العريس وإصابة شقيقه وابن عمه في إطلاق رصاص.



و قال الطبيب الشرعي في الحسكة الدكتور محمد سعيد شلاش بأن السيدة رغدة حسن الدهام ٥٠ عاماً قتلت نتيجة إصابتها بطلق ناري بالفخذ الأيمن تسبب بحدوث نزيف في الشريان الفخذي أدت لحدوث الوفاة إثر مشاجرة بين ابن عم العروس وشبان من أقرباء العريس في قرية أهل العروسة (أبو خشب) على الحدود الإدارية بين محافظتي الحسكة ودير الزور”.



وتابع شلاش بأن ابن عم العروس المدعو “فسحل” استخدم مسدساً حربياً في إطلاق الرصاص، حيث أصاب أيضاً شقيق العريس الشاب باسل أحمد برصاصة بالساق اليسرى وأحد أقرباء العريس الشاب سامر الحميدي”.



المصدر: الوطن