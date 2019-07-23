حفارات أمريكية عبر تركيا لحفر أنفاق بإشراف مهندسين عرب في إدلب وريف حماة

كشفت مصادر محلية وإعلامية أن إرهابيي “جبهة النصرة” تسلموا معدات حديثة أمريكية الصنع خاصة بحفر الأنفاق والخنادق وصلتهم عبر الأراضي التركية مع عدد من المهندسين الاختصاصيين من جنسيات عربية.



وقالت المصادر لوكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية إن تنظيم جبهة النصرة تسلم 8 حفارات منذ أيام عبر الحدود التركية وباشرت بعمليات الحفر بإشراف الإرهابي السعودي عبد الله المحيسني في ريفي حماة الشمالي وإدلب موضحة أنه تم توزيع الحفارات على عدة مناطق مثل خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي وكفر زيتا واللطامنة وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي لحفر الأنفاق والتحصين وبناء الدشم بإشراف فريق من المهندسين من جنسيات عربية مختلفة بينهم متخصصون في البناء والجيولوجيا.



وأوضحت المصادر أن التنظيم التكفيري يقوم بفرض أتاوات شهرية على سكان إدلب يتم تخصيصها كأجور للعاملين في الحفر مشيرة إلى أن عمليات التحصين والتدشيم وحفر الأنفاق تتم بطريقة مشابهة لأنفاق الغوطة الشرقية قبل تحريرها من قبل الجيش العربي السوري.



وتنتشر في منطقة خفض التصعيد في إدلب وفي ريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية تنتمي إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المدرج على لائحة الإرهاب الدولية إضافة إلى مجموعات إرهابية أخرى متحالفة بينهم إرهابيون أجانب دخلوا عبر الحدود التركية بدعم وتسهيل من النظام التركي الذي قدم لهم مختلف أنواع الدعم بالأسلحة النوعية التي يستخدمها هؤلاء الإرهابيون في الاعتداء على نقاط الجيش العربي السوري والقرى والبلدات الآمنة.





