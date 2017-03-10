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حظر أميركي على وكالة تصدير الأسلحة الروسية

حظر مشروع ميزانية الدفاع الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي، وزارة الدفاع من التعامل أو التعاون مع وكالة «روسوبورون اكسبورت» الروسية، التي تعد الوسيط الحصري الحكومي لتصدير واستيراد المنتجات الدفاعية في روسيا.
ويحظر القرار توقيع الولايات المتحدة أي عقود مع الشركة الروسية، فضلاً عن توفير أي نوع من المنح أو القروض. ويشير إلى إمكانية رفع الحظر في حال أوقفت روسيا «إمدادات الأسلحة الفتاكة إلى سوريا، وسحبت وكلاءها وقواتها العسكرية من أوكرانيا».

(الأخبار، برافدا)

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