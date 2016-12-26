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2016-12-26 08:27
حصل على 75 دولارا كتعويض لسجنه ظلما 31 عاما

أمضى رجل أكثر من 30 عاما وراء القضبان جرّاء جريمة لم يرتكبها ما جعله يقاتل للحصول على تعويض، إلا أنه تلقى في النهاية 75 دولارا فقط.
ويبلغ الرجل من العمر الآن 60 عاما، وهو من مدينة ممفيس بولاية تينيسي، أمضى 30 عاما في السجن بعد إدانته خطأ باغتصاب امرأة وسرقة جهاز التلفزيون الخاص بها في عام 1978.
وقد حُكم عليه في البداية بالسجن 115 عاما من بينها 100 سنة سجنا بتهمة الاغتصاب و15 عاما بتهمة السرقة، وتم الإفراج عنه في عام 2009، بعد أن كشفت أدلة جديدة للحمض النووي أنه لم يكن موجودا قط في ساحة الجريمة.
وصدر حكم بإطلاق سراح ماكيني في تموز عام 2009 وتعويضه بـ 75 دولارا فقط، وقال محاميه جاك لوري، إن موكله عانى بما فيه الكفاية، لكن العدالة لم تأخذ مجراها لعدم حصوله على تعويض.

وكالات

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