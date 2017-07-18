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حصاد أكثر من 52 ألف هكتار من المحاصيل الحقلية بالسويداء

بلغت المساحات المحصودة من المحاصيل الحقلية بالسويداء منذ بدء عمليات الحصاد ولغاية تاريخه 213ر52 ألف هكتار بنسبة تنفيذ قدرها 96 بالمئة من المساحات القابلة للحصاد.حصاد أكثر من 52 ألف هكتار من المحاصيل الحقلية بالسويداء

واوضح معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب أن المساحات المحصودة توزعت بواقع 16709 هكتارات للقمح و22078 هكتارا للحمص و12572 هكتارا للشعير و854 هكتارا للعدس وللكرسنة والجلبانة والبيقية مشيرا إلى استمرار حصاد القمح والحمص في حين انتهت عمليات حصاد باقي المحاصيل.

وبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقلية بالسويداء للموسم الحالي 76306 هكتارات القابلة منها للحصاد 54267 هكتارا.

المصدر: سانا

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