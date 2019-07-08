حصاد أكثر من 400 ألف هكتار مزروعة بالقمح في الحسكة

شارفت عمليات حصاد محصول القمح في الحسكة على الانتهاء حيث وصلت المساحات المحصودة إلى أكثر من 400 ألف هكتار.



وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن مساحة القمح المروي المحصودة بلغت 125 ألفا و700 هكتار والقمح البعل 314 ألفا و600 هكتار مشيرا إلى أن 24 ألفا و 500 هكتار مزروعة بالقمح خرجت عن دائرة الإنتاج نتيجة الحرائق التي شهدتها الأراضي الزراعية خلال الموسم الحالي.



ولفت المهندس بلال إلى أن عمليات تسليم القمح من قبل الفلاحين إلى مراكز السورية للحبوب مستمرة وتسير بوتيرة جيدة إذ بلغت الكمية المسلمة إلى المراكز في مدينة القامشلي 320 ألف طن حتى تاريخه.



وكانت عمليات حصاد محصول الشعير قد انتهت منذ عشرة أيام حيث بلغ مجمل المساحة المحصودة 433 ألف هكتار في ظل خروج 25 ألف هكتار عن دائرة الإنتاج نتيجة الحرائق.