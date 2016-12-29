حشود عسكرية تمهيداً لمعارك الريف الغربي لحلب

أطلقت 10 ميليشيات مسلحة في ريف حلب مبادرة جديدة لتوحيد الصفوف، بالترافق مع قيام تنظيم داعش باستبدال قيادته السورية بأخرى أجنبية في مدينة الطبقة.

يأتي ذلك مع تزايد سخونة جبهة الريف الغربي لمدينة حلب، ووسط توقعات بحصول أشرس المعارك هناك، وخاصة بعد تحرير مدينة حلب، وبعد الأنباء القادمة من الجبهات عن حشود للجيش العربي السوري وحشود مضادة على جبهات الريف الغربي والجنوبي، واستقدام غرفة عمليات ميليشيا «جيش الفتح» تعزيزات عسكرية كبيرة وحشدها في قرى القراصي وخلصة وبلدة العيس.

وذكر موقع صحيفة «رأي اليوم» الإلكتروني، أن الطيران الحربي السوري والروسي نفذ عشرات الغارات الجوية على تجمع وتمركز مقاتلي التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في مدن وبلدات ريف حلب الغربي والجنوبي، كتمهيد للتقدم إلى بلدات الريف الحلبي للوصول إلى مشارف مدينة إدلب شمالي غربي البلاد، وطال القصف الجوي كلا من تمركز تلك التنظيمات والميليشيات في حي الراشدين وأطراف حي جمعية الزهراء وكل من بلدات كفرناها والمنصورة ودارة عزة والجينة والأتارب والتوامة.

في المقابل، أطلقت 10 ميليشيات مسلحة في شمالي سورية، مبادرة لتوحيد صفوفها ضمن جسم عسكري موحد، هي «جيش الإسلام، جبهة أهل الشام، لواء شهداء الإسلام (داريا)، لواء الفرقان، صقور الشام، الجبهة الشامية، الفوج الأول، فيلق الشام، فرقة الصفوة، وأحرار الشرقية»، حسب بيان صدر عن ميليشيا «جيش الإسلام» (قطاع الشمال) بعد منتصف ليل أمس الأول (الثلاثاء).

وجاء في بيان تلك الميليشيات: «نظراً لما تمر به ثورتنا المباركة من تحديات خطرة من أعداء هذا الشعب، فإننا نعلن إطلاق مبادرة لجمع الكلمة وتقريب وجهات النظر بين التشكيلات العسكرية والهيئات السياسية والشرعية والمدنية بأيد ممدودة وقلوب مفتوحة بغية الوصول إلى تكتل قوي يحقق تطلعات أبناء شعبنا». وطالبت الميليشيات المدنيين بأن «يشدوا على أيدينا».

في الأثناء، وفي شمالي شرقي البلاد، نقل الموقع، عن مصادر محلية في محافظة الرقة: إن تنظيم داعش قام باستبدال ما يسمى «أمير التحقيق الأمني» السوري في مدينة الطبقة بآخر مغربي الجنسية يسمى أبو سراقب المغربي، كما قام باستبدال ما يسمى «أمير المتابعة والمعلومات» السوري الجنسية بآخر مصري يدعى أبو جندل المصري، على حين قام بتعيين أمير جزائري الجنسية أميراً لـ«الدوريات والمداهمات» ويدعى أبو محمد الجزراوي، على حين اعتقل التنظيم عدداً من الأشخاص في ريف الرقة بتهمة تهريب السلاح وبيعه من دون ترخيص.

وكالات