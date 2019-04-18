حشرة عثة الزيتون آفة تسبب ضرراً على محصول الزيتون ..

اوضحت دائرة الوقاية في مديرية الزراعة و الإصلاح الزراعي في اللاذقية ان حشرة عثة الزيتون تنتشر في معظم مناطق الزيتون في سوريا و تحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية الاقتصادية بعد ذبابة ثمار الزيتون ويتجلى ضررها حسب اجيالها (زهري- ثمري- ورقي) فيرقات الجيل الأول تخرب جزءاً لا بأس به من الأزهار التي كان من المحتمل أن تعقد



كما يمكن ليرقات الجيل الأول أن تخرب من 90-95% من البراعم الزهرية. وتتغذى على الأعضاء الجنسية الزهرية وحبوب الطلع وتجمع الأزهار بالخيوط الحريرية.



أما يرقات الجيل الثاني فهي مسؤولة عن الأضرار التي تحدثها داخل ثمرة الزيتون.



حيث تحفر اليرقات الفاقسة نفقاً قي القناة التي تنقل الغذاء إلى حبة الزيتون فإذا كان النفق كبيراً فإن الغذاء يتوقف عن الوصول إلى ثمرة الزيتون فتجف وتسقط.



و يبدا السقوط في نهاية عقد الزيتون ويستمر حتى أكثر من شهر عادة يكون في حزيران وتموز وقد يستمر حتى آب.



و تعتمد عملية المكافحة المتكاملة الحشرة وفق برنامج المكافحة حسب أطوار و أجيال الحشرة و تعلق المبادئ الفورمونية .

و ايضا العمليات الزراعية فالفلاحة هامة لقتل العذارى الموجودة على الأوراق المتساقطة من خلال تعريضها للعوامل الجوية.

و ايضا التقليم و يفضل ان يتم التقليم عقب قطاف الثمار, وحرق المخلفات لقتل اليرقات المشتية في الأوراق.



و في مجتل المكافحة الكيميائية أشارت انه يجب أن تستخدم المبيدات الجهازية على الجيل الزهري مع بداية تفتح البراعم 4-5 % من العنقود الزهري متفتح في بداية الإزهار وذلك في أواخر نيسان في الساحل وبداية أيار في الداخل. وكذلك على الجيل الثمري عندما تكون 50% من البيوض على الثمار فاقسة. أيضاً يمكن استخدام مانعات الانسلاخ ضد البيض واليرقات حديثة الفقس وخاصة على الجيلين الزهري والورقي







