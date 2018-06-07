حسون لوفد روسي: روسيا وقفت في خندق واحد إلى جانب سورية وشعبها

أكد سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أن سورية انتصرت على الإرهاب ولن تنسى من ساندها ووقف إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب وفي مقدمتهم الشعب الروسي الصديق.

وأشار حسون خلال لقائه اليوم وفدا برلمانيا روسيا برئاسة منسق المجموعة البرلمانية لشؤون العلاقات مع البرلمان السوري النائب عن حزب روسيا الموحدة دميتري سابلين إلى أن روسيا وقفت في خندق واحد إلى جانب سورية وشعبها منوها بالتضحيات التي قدمها الروس خلال الحرب الإرهابية على سورية إذ اختلطت دماؤهم مع دماء أبناء سورية في سبيل الدفاع عنها.

وحذر حسون من تغلغل الفكر المتطرف والأفكار الإرهابية إلى المساجد في دول روسيا الاتحادية ولا سيما أن المال السعودي لا يزال يتدفق لتلك الغاية.

من جهته جدد سابلين دعم بلاده للشعب السوري في محاربة الإرهاب والمساعدة في حل الأزمة في سورية معربا عن الرغبة في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين.