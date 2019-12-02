حسون : لم يتم تخفيض مخصصات المراكز بل توحيد حمولة سيارات الغاز

قال مدير عمليات الغاز في وزارة النفط والثروة المعدنية أحمد حسون إن “مخصصات مراكز الغاز لم يتم تخفيضها بل توحيد حمولة السيارة التابعة لمركز الغاز، والغاية من عملية التوحيد هو تسريع عملية دوران الموزعين، مثلا بدل أن يحصل الموزع كل عشرة أيام على حمولته الآن لنفرض أصبح كل خمس أيام يحصل على حمولة”.“.



وبين حسون أنه “أصبحت حمولة السيارة لمراكز الغاز في مدينة دمشق 250 اسطوانة أما في ريف دمشق أصبحت حمولة السيارة 125 اسطوانة، منوهاً بأنه “كان يوجد مراكز تقوم بتحميل 300 اسطوانة أو 350 اسطوانة، الآن تم توحيد كمية التحميل”.



وبيّن مدير عمليات الغاز أن دمشق وريفها بحاجة 45 ألف اسطوانة حاليا نعطي قرابة 40 الف جرة وسنقوم بزيادة الإنتاج.



يذكر أن أعضاء مجلس محافظة دمشق طالبوا في جلسة المحافظة بتاريخ 13/11/2019 بضرورة إلغاء نسبة الزيادة 5% للموزعين التي يأخذونها كبدل تالف لأسطوانات الغاز من أصل مخصصاته كونها فتحت باباً للفساد وأصبحت هذه النسبة تباع في السوق السوداء حيث وصلت سعر أسطوانة الغاز إلى 7000 ليرة كونها تباع بدون البطاقة الذكية.



تشرين