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حسومات تصل إلى 50 بالمئة ضمن مهرجان “صنع في سورية”

تفتتح غرفة صناعة دمشق وريفها اليوم أبواب مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” في مدينة تشرين الرياضية بالبرامكة.

وأوضح عضو مكتب الغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان طلال قلعه جي أن نحو 130 شركة من مختلف الصناعات ستشارك في هذه الدورة من المهرجان وتقدم منتجاتها بحسومات تصل إلى 50 بالمئة إضافة إلى تقديم العروض التشجيعية والهدايا.

وأشار قلعه جي إلى أن دورة المهرجان الحالية ستمتد حتى العشرين من الجاري لافتاً إلى استمرار الغرفة في تقليدها الشهري عبر تقديم الهدايا والجوائز المقدمة منها ومن الغرفة نتيجة السحوبات على قسائم الشراء إلى جانب قسائم شراء مجانية لأسر الشهداء وجرحى الجيش تقديراً من الغرفة ومن الصناعيين للتضحيات والبطولات التي بذلوها خلال هذه السنوات.

وكانت أولى دورات المهرجان انطلقت في 11 نيسان من العام 2015 في مدينة الجلاء الرياضية بالمزة وأقيمت اكثر من 50 دورة من المهرجان في دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء.

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