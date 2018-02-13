حسومات تصل إلى 50 بالمئة ضمن مهرجان “صنع في سورية”

وأوضح عضو مكتب الغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان طلال قلعه جي أن نحو 130 شركة من مختلف الصناعات ستشارك في هذه الدورة من المهرجان وتقدم منتجاتها بحسومات تصل إلى 50 بالمئة إضافة إلى تقديم العروض التشجيعية والهدايا.

وأوضح عضو مكتب الغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان طلال قلعه جي أن نحو 130 شركة من مختلف الصناعات ستشارك في هذه الدورة من المهرجان وتقدم منتجاتها بحسومات تصل إلى 50 بالمئة إضافة إلى تقديم العروض التشجيعية والهدايا.