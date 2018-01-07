حساب "WeChat" يصبح نظاما رسميا للتعريف بالهوية

من المقرر أن تصبح الشبكة الاجتماعية الأكبر في الصين "WeChat"، نظاما رسميا لتحديد الهوية في البلاد، ضمن برنامج تجريبي يدعى "WeChat ID"، الذي أطلق في منطقة نانشا في غوانزو.





وأعلنت السلطات في مقاطعة غوانزو الجنوبية، الاثنين 25 ديسمبر، أن مواطنيها سيتمكنون قريبا من التعريف بأنفسهم من خلال حساب "WeChat"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية شينخوا، وأضافت أن بطاقة الهوية الافتراضية ستكون صالحة كوثيقة تعريفية صادرة عن الدولة الصينية.





وسيوفر حساب التطبيق إمكانية الوصول للخدمات الحكومية عبر الإنترنت وغيرها من الأمور التي تتطلب المصادقة مثل التسجيل بفندق وحجز التذاكر.





وتهدف هذه الخطوة إلى منع سرقة الهوية عبر الإنترنت وذلك بفضل تقنية التعرف على الوجه، المستخدمة للتحقق من هوية المستخدم.





وبإمكان سكان غوانزو ربط حساب "WeChat" مع رقم البطاقة الوطني، وبذلك يصبح استخدام الحساب ممكنا لإتمام بعض الوظائف التي تتطلب الهوية الشخصية للمستخدم.





وقد تقدم أكثر من 30 ألف شخص بطلب للحصول على بطاقات هوية "WeChat"، في غضون 24 ساعة من إعلان المحكمة اعتماد حسابات هذه الشبكة الاجتماعية بمثابة الهوية الشخصية الرسمية، ووفقا لوكالة شينخوا، فإن البرنامج سيغطي المدينة بأكملها في أسرع وقت ممكن، ليتم توسيعها لتشمل مناطق أخرى في البلاد اعتبارا من يناير 2018.





وقد تم تطوير مشروع بطاقات الهوية الجديدة من قبل معهد البحوث التابع لوزارة الأمن العام الصينية والمطورين في شركة "تينسنت"، بدعم من القطاع المصرفي والعديد من الوكالات الحكومية الأخرى.





ووفقا لشركة "تينسنت"، فقد تم تسجيل 980 مستخدما نشطا شهريا لتطبيق "WeChat" اعتبارا من أواخر سبتمبر الماضي، مما يجعلها أقوى شبكة اجتماعية في الصين.



