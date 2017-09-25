حزب ميركل يفوز بالانتخابات التشريعية الألمانية

فاز حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي برئاسة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بالانتخابات التشريعية التي جرت اليوم فيما أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة مارتن شولتز الذي حل ثانيا انتقاله الى صفوف المعارضة ورفضه الدخول في ائتلاف مع حزب ميركل.

وحصل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بحسب النتائج الأولية للانتخابات على نحو 34 بالمئة من أصوات الناخبين بينما حصد الحزب الاشتراكي الديمقراطي نحو 21 بالمئة من الأصوات وحل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في المركز الثالث حاصدا 13 بالمئة من الاصوات وهي أفضل نتيجة يحصل عليها في تاريخه.