حزب ميركل يفوز بالانتخابات التشريعية الألمانية
فاز حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي برئاسة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بالانتخابات التشريعية التي جرت اليوم فيما أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة مارتن شولتز الذي حل ثانيا انتقاله الى صفوف المعارضة ورفضه الدخول في ائتلاف مع حزب ميركل.
وحصل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بحسب النتائج الأولية للانتخابات على نحو 34 بالمئة من أصوات الناخبين بينما حصد الحزب الاشتراكي الديمقراطي نحو 21 بالمئة من الأصوات وحل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في المركز الثالث حاصدا 13 بالمئة من الاصوات وهي أفضل نتيجة يحصل عليها في تاريخه.
وفور إعلان النتائح قالت المسؤولة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي مانويل شفيزيغ في تصريح لشبكة التلفزيون الألماني (زد دي اف): “لقد تلقينا تكليفا واضحا من الناخبين للتوجه نحو المعارضة “معلنة رفض الحزب المشاركة في ائتلاف حكومي جديد برئاسة ميركل وتفضيله الانتقال إلى صفوف المعارضة ووعد حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة بتغيير ألمانيا وقال الكسندر غولاند الذي شارك في تزعم قائمة الحزب “سنغير هذا البلد وسنطارد السيدة ميركل وسنستعيد بلادنا”.
من جهتها أشارت ميركل إلى أنها كانت تأمل بنتيجة أفضل في الانتخابات التشريعية معتبرة دخول القوميين الألمان إلى البرلمان يشكل تحديا كبيرا.
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