حزب العمال الكردستاني يوقع قتيلين في هجوم على قاعدة عسكرية تركية !

قتل تركيان وأصيب اثنان آخران في هجوم شنته مجموعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية في قضاء شمدينلي بإقليم هكاري شرقي تركيا، بحسب ما أفادت صحيفة زمان التركية.

وقال بيان صادر عن حاكم ولاية هكاري، أمس السبت، إن مسلحي حزب العمال الكردستاني شنوا هجوماً، من الجانب العراقي، بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون والدوشكا على قاعدة عسكرية تابعة لطابور تيكيلي في قضاء شمدينلي بإقليم هكاري شرقي البلاد.