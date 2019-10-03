حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب أردوغان بوقف دعم الإرهابيين في إدلب

دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو إلى الحوار والتنسيق مع سورية وتوحيد الجهود للقضاء على التنظيمات الإرهابية ولا سيما في محافظة إدلب، مشيراً إلى أن حزبه مستمر بفضح سياسات نظام رجب طيب أردوغان في هذا السياق.



وأشار كيليتشدار اوغلو خلال اجتماع للجنة التنفيذية في الحزب اليوم إلى البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمه حزبه قبل أيام بمشاركة أحزاب أخرى وقال: يبدو واضحاً أنه لا حل للأزمة في سورية إلا عبر الوسائل السياسية وهو ما يتطلب العمل المشترك ضد جميع التنظيمات الإرهابية الموجودة فيها وخاصة في إدلب.



ودعا البيان الختامي للمؤتمر الذي نظم بمشاركة ممثلين عن حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الجيد في التاسع والعشرين من الشهر المنصرم سلطات نظام أردوغان إلى سحب القوات التركية من الأراضي السورية ووقف دعم الإرهابيين ولا سيما في محافظة إدلب مطالبين بإعادة النظر في مجمل سياساته تجاه سورية والتي تشكل خطراً على تركيا.



وشدد كيليتشدار أوغلو خلال اجتماع اللجنة التنفيذية على ضرورة الحوار والتنسيق المباشر مع الدولة السورية لحل الأزمة في سورية ومعالجة تداعياتها الأمر الذي ينعكس إيجابا على شعوب المنطقة.



ودعم نظام أردوغان على مدى السنوات الماضية التنظيمات الإرهابية في سورية بالمال والسلاح وأقام للإرهابيين مراكز إيواء على الحدود وقام بشراء النفط السوري من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.