حزب أردوغان يخسر في انتخابات اسطنبول

أقر مرشح تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلدريم، بهزيمته أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، وهنأه بفوزه.



وعقب فرز أكثر من 99% من الأصوات، أظهرت النتائج حصول إمام أوغلو على 54.1% من الأصوات، وحصول يلدرم على 45.1%/ فيما حصل مرشحو باقي الأحزاب على أقل من 1%.



ونقلت وكالة “الأناضول” عن يلدريم قوله: “سوف أحرص على مساعدة إمام أوغلو في جميع الأعمال التي سيقوم بها لصالح اسطنبول”.

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وقد ألغت اللجنة العليا للانتخابات التركية في 6 مايو الماضي، نتائج رئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات التي جرت نهاية مارس، وقررت إعادتها في 23 يونيو.وتنافس يلدريم المرشح عن تحالف الشعب” الذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” الحاكم و”الحركة القومية” مع إمام أوغلو، المرشح عن “تحالف الأمة”، الذي يضم حزبي “الشعب الجمهوري” و”إيي” المعارضين.



ولم يرشح حزب الشعوب الديمقراطي عضوا عنه لرئاسة بلدية اسطنبول.



وكالات