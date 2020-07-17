حريق يلتهم خيام المتظاهرين في جنوب العراق

شب حريق في عدد من خيام المتظاهرين بساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية جنوبي العراق.



وهرعت فرق الدفاع المدني يوم أمس الخميس 16/7/2020لإخماد الحريق دون معرفة أسباب اندلاعه، إلا أن الشرطة المسؤولة عن حماية ساحة التظاهر تقول إنه تماس كهربائي.



وتعهد رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" بإجراء تحقيق بشأن ما تعرض له المتظاهرون من أعمال عنف، وأكد «حماية المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين منهم، وملاحقة الجماعات التي اختطفت بعدداً من المتظاهرين».



وشهدت ساحات التظاهر في العراق إعادة نصب خيام الاعتصام، مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وإجراء انتخابات مبكرة.