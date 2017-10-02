حريق يفقد أوكرانيا أكثر مما أنفقته في الحرب
أشار الإعلام الأوكراني إلى أن ما خسرته كييف من الذخائر في حريق اندلع بمستودع عسكري قبل أيام قليلة، يفوق ما استخدمته خلال ثلاث سنوات من الحرب في دونباس شرق البلاد.
وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قد أعلن أن مجموع الخسائر يقدر بما يعادل 800 مليون دولار، علماً بأن أن الحريق لم يطل قطاع المستودع الذي تخزن فيه صواريخ فائقة القدرة لراجمات الصواريخ “أوراغان”.
وذكرت قناة تي إس إن في تقرير لها أمس (الأحد)، أن المستودع الواقع قرب بلدة كالينوفكا في منطقة فينيتسيا وسط البلاد، كان يحتوي على ذخائر تكدست من عهد الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك الذخائر التي سحبها الجيش السوفيتي من بلدان أوروبا الشرقية أواخر الثمانينات.
وكان الكثير من الذخائر يخزّن في منشآت لا تصلح لهذا الغرض، ومن دون حراسة ضرورية.
وأثار فقدان هذه الكمية الهائلة من الذخائر مخاوف حول شح الترسانة الأوكرانية، التي يصعب ملؤها إلا من خلال مشتريات من روسيا، لأن الدول الغربية لا تصنع ذخائر من عيار يلائم سلاح الجيش الأوكراني.
وتضاربت أراء المسؤولين الأوكرانيين بشأن أسباب الحريق، حيث نفى المدعي العسكري العام أناتولي ماتيوس معلومات مفادها أن الانفجارات نجمت عن عمل مجموعة تخريبية أو ضربة من طائرة من دون طيار، في حين قال المدعي العام يوري لوتسينكو إن التحقيق يرجح الأثر الروسي كفرضية أساسية وراء وقوع الحادث.
المصدر: وكالات
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