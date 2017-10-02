حريق يفقد أوكرانيا أكثر مما أنفقته في الحرب

أشار الإعلام الأوكراني إلى أن ما خسرته كييف من الذخائر في حريق اندلع بمستودع عسكري قبل أيام قليلة، يفوق ما استخدمته خلال ثلاث سنوات من الحرب في دونباس شرق البلاد.

وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قد أعلن أن مجموع الخسائر يقدر بما يعادل 800 مليون دولار، علماً بأن أن الحريق لم يطل قطاع المستودع الذي تخزن فيه صواريخ فائقة القدرة لراجمات الصواريخ “أوراغان”.