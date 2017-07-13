ابتزاز بالعملة الصعبة!...يحدث في كوة دفع رسوم إخراج جواز السفر
أميركا تكشف عن وجهها الحقيقي ..شطب رسمي ل "لقاعدة" من قوائم مراقبة الإرهاب
لافروف: سورية تشهد تغيرات إيجابية بعد إقامة مناطق تخفيف التوتر
انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات بين المحافظات السورية بسبب عطل مفاجئ
الجيش يقلص المسافة إلى التنف.. ويتوعد مسلحي غرب حلب
المعارضات تفشل في تشكيل وفد واحد ودي ميستورا يلتقي وفد «معارضة الرياض»
«الألغام» تتهدّد اتفاق الجنوب: لا ضمانات بشأن «الحكم المحلي» وآليات المراقبة
سفراء ورؤساء بعثات جدد لسورية في 9 دول
إحداث نيابة عامة للجريمة الإلكترونية في سورية نهاية العام الحالي
شباب برزة ينضمون لـ«درع القلمون» الرديف، والجيش يواصل تقدمه شرقي حمص والعاصمة.
«جنيف 7»:خبراء وفد سورية يبحثون مع نظرائهم الأمميين ورقة «المبادئ 12»
واشنطن تدخل على خط «اتفاق إدلب»: الجيش يُطلق «الفجر الكبرى» جنوب البادية
ابناء الجولان يرفضون قرار الانتخابات المحلية الإسرائيلي
أنقرة تقترب من إنهاء السياج الأمني على الحدود﻿
السيد نصرالله:الأمور وصلت إلى نهايتها في جرود عرسال

حريق هائل يلتهم قاعدة عسكرية تركية على الحدود مع سوريا

وقع حريق ضخم في قاعدة عسكرية تركية جنوب البلاد، قرب الحدود السورية أدى لحدوث تفجيرات وُصفت بالمتوسطة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا مدنيين أو عسكريين إلى الآن.حريق هائل يلتهم قاعدة عسكرية تركية على الحدود مع سوريا
وقالت وكالة "اﻷناضول" التركية للأنباء نقلًا عن شهود عيان: إن ألسنة اللهب وصلت إلى مسافات عالية في السماء وشُوهدت من مسافات متوسطة، ونجم عنها مجموعة من الانفجارات سُمعت من مسافة متوسطة، ليقوم رجال الإطفاء بإخماد النيران وتم عزل المنطقة بالكامل، ولا يزال سبب الحريق مجهولًا.
وتشهد تلك المنطقة الحدودية حشودًا مستمرة للجيش التركي على النقاط الحدودية، كما تدخل التعزيزات بشكل مستمرّ إلى شمال حلب بالتزامن مع الحديث عن عملية مرتقبة ضد مليشيات الحماية الكردية تحت اسم" سيف الفرات".

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.