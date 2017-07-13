حريق هائل يلتهم قاعدة عسكرية تركية على الحدود مع سوريا

وقع حريق ضخم في قاعدة عسكرية تركية جنوب البلاد، قرب الحدود السورية أدى لحدوث تفجيرات وُصفت بالمتوسطة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا مدنيين أو عسكريين إلى الآن.

وقالت وكالة "اﻷناضول" التركية للأنباء نقلًا عن شهود عيان: إن ألسنة اللهب وصلت إلى مسافات عالية في السماء وشُوهدت من مسافات متوسطة، ونجم عنها مجموعة من الانفجارات سُمعت من مسافة متوسطة، ليقوم رجال الإطفاء بإخماد النيران وتم عزل المنطقة بالكامل، ولا يزال سبب الحريق مجهولًا.

وتشهد تلك المنطقة الحدودية حشودًا مستمرة للجيش التركي على النقاط الحدودية، كما تدخل التعزيزات بشكل مستمرّ إلى شمال حلب بالتزامن مع الحديث عن عملية مرتقبة ضد مليشيات الحماية الكردية تحت اسم" سيف الفرات".

وكالات