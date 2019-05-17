حريق هائل يلتهم جامع الفاروق في شارع بغداد بدمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، باندلاع حريق ضخم في مسجد الفاروق في أحد شوارع العاصمة السورية دمشق.

وأوضحت المصادر، أن أضراراً مادية بالغة نتجت عن الحريق الذي اندلع في جامع الفاروق بشارع بغداد، مشيرة إلى أن الأنباء الأولية عن أسباب الحريق تتحدث عن نسيان مروحة كهربائية داخل الجامع أدت لماس كهربائي.



ولم تشر المعلومات الواردة عن حدوث أصابات أو خسائر بشرية بين صفوف الأهالي أو المصلين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وتسجيلات مصورة تظهر تصاعد الدخان من المسجد، وكذلك من داخله حيث التهمت النيران السجاد والكراسي.