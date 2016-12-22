حريق هائل في اليابان يلحق الضرر بخمسين منزلا

اندلع حريق هائل اليوم في مدينة ايتوغاوا في إقليم نيغاتا شمال غرب اليابان ألحق خسائر بنحو خمسين مبنى لكنه لم يؤد إلى سقوط ضحايا.



وقال مسؤول في فرق الإطفاء اليابانية لوكالة فرانس برس.. “حاليا عمليات الإطفاء مستمرة ونحو خمسين منزلا تضرر خلال أقل من خمس ساعات وأصيبت سيدتان في الاربعين من العمر بجروح طفيفة.



وأرسلت 17 شاحنة إطفاء إلى المكان بينما تم إجلاء 586 شخصا من المناطق المحيطة بالحريق.

وطلب حاكم المنطقة ريويشي يونياما من الحكومة تدخل القوات البرية للدفاع الذاتي”سلاح البر الياباني” التي توجهت الى مكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه.

وكالات