حريق مجهول السبب في الزبداني يفتك بألف شجرة مثمرة تقريباً

أدى حريق نشب في منطقة الزبداني بريف دمشق الغربي إلى احتراق مئات الأشجار المثمرة.



وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بأن “حريقاً اندلع في مزارع التكية على الطريق المؤدي إلى مدينة الزبداني وامتد على مساحات واسعة من الحقول المزروعة بالأشجار المثمرة ما أدى إلى التهام700 شجرة صنوبر مثمرة و200 شجرة زعرور قبل إخماده” .



ولفت النصدر بحسب “سانا” إلى “عدم وقوع إصابات بين المدنيين” وأن” التحقيق جار لمعرفة سبب الحريق” .



وفي تموز الماضي اندلع حريق واسع في سهل الزبداني وجبالها امتد على مساحة3 آلاف دونم ما أدى إلى أضرار كبيرة بالمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة.