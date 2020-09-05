حريق "بيرة الجرد" يتوسع و حراج حماة تطلب المؤازرة من المحافظات الأخرى

بعد 24 ساعة على اندلاع حريق في الأحراج المحيطة ببلدة بيرة الجرد بريف حماة الغربي ورغم جهود كوادر الإطفاء والدفاع المدني توسع نطاق الحريق مع اشتداد سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي يتطلب مؤازرة من فرق الإطفاء في المحافظات الأخرى وفق مدير الحراج في حماة.



وبين عبد المعين اصطيف مدير الحراج بزراعة حماة أن وضع الحريق في محيط بيرة الجرد يتأزم بسبب اشتداد سرعة الرياح التي دفعت بالنيران إلى السفح الشرقي لجبال مصياف موضحاً أن النيران بدأت بالنزول في المناطق الحراجية من محور تلة الشيخ زيتون باتجاه تجمع قرى الملزق على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها عناصر الإطفاء منذ 24 ساعة متواصلة.



وأكد اصطيف الضرورة الملحة لتوسيع الجهود من قبل مراكز إطفاء الحراج في المحافظات الأخرى خوفاً من استمرار وتيرة الرياح وتمدد النيران باتجاه المناطق السكنية موضحاً أن أكثر من 12 صهريجاً من زراعة حماة والغاب وفوج إطفاء حماة يشاركون في إطفاء الحريق إضافة إلى مشاركة عشرات عمال الإطفاء بينهم عناصر من فوج إطفاء طرطوس.



وكان الحريق اندلع بعد ظهر أمس في الأحراج المحيطة ببلدة بيرة الجرد بريف حماة الغربي حيث تجاهد فرق الإطفاء منذ ذلك الوقت لتطويق الحريق ومنعه من التمدد.