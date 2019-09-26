حريق بمصنع للكيماويات في روان الفرنسية

اندلع حريق كبير اليوم في مصنع للكيماويات في مدينة روان شمال غرب فرنسا من دون وقوع إصابات بحسب السلطات.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس إدارة منطقة النورماندي بيار أندريه دوران قوله: “تم إخلاء مساحة عرضها 500 متر حول موقع مصنع لوبريزول الذي ينتج مواد تشحيم وذلك جراء الحريق الخطير الذي اندلع فيه”.



وطلبت السلطات الفرنسية من السكان في المدينة البقاء في منازلهم كإجراء احتياطي وتم تعطيل المدارس أيضاً فيما غطت سحابة كبيرة من الدخان المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة.