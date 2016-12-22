حركة “الزنكي” تعذب مواطنا “من ذوي الاحتياجات الخاصة” حتى الموت

ذكرت مواقع الكترونية معارضة أن حركة “نور الدين الزنكي” قامت بقتل مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة أخترين التابعة لمدينة اعزاز في محافظة حلب تحت التعذيب الشديد.



وتداولت المواقع صورا لجثة الشاب المدعو محمود أختريني وعليها أثار تعذيب بعد اعتقاله من قبل تنظيم “الزنكي” بتهمة انتمائه لتنظيم “داعش”



وبين ناشطون أن “الزنكي” اعتقلت الشاب المتخلف عقليا في الساعة 12 منتصف ليل الثلاثاء وقتلته بعد حوالي الأربع ساعات.



ونقل ناشطون معارضون أن ما يسمى بـ”أمنية الزنكي” وهي عبارة عن جهاز أمني تابع للتنظيم كانت اعتقلت الشاب وتم الحكم عليه من قبل المدعو أحمد القاضي ممثل “أمنية الزنكي” في اخترين، مشيرين إلى أنه قضية الشاب المقتول هي أول قضية تستلمها.



يذكر أن تنظيم “نور الدين الزنكي” الذي يحسب على أنه “معارضة معتدلة” كان اشتهر سابقا بقتله لطفل فلسطيني بإعدامه بقطع رأسه، وقامت بتصوير العملية ونشرها على مواقعهم، ما لبثت أن أعلنت تبرئها من العملية مدعية أن “هذا العمل فردي لا يمثل الحركة”.



يشار إلى أن تنظيم “نور الدين الزنكي” تأسس في أواخر عام 2011 من قبل المدعو توفيق شهاب الدين، وهي جزء مما يسمى “مجلس قيادة الثورة السورية”، وتتلقى تمويلا ودعما تركيا ، وهزمت في حلب وخرجت بالباصات الخضر قبل أيام .

وكالات