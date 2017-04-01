حركة بوكو حرام السلفية تخطف 22 فتاة في شمال شرق نيجيريا

خطف مسلحون من حركة “بوكو حرام” الإرهابية 22 فتاة في هجوم شنوه بشمال شرق نيجيريا.



ونقلت “ا ف ب” عن المصادر قولها أمس أن إرهابيين خطفوا الفتيات من قرية بولكا قرب الحدود مع الكاميرون.



وأشار مسؤول محلي إلى أن المسلحين وصلوا على متن سيارات من طراز “بيك أب” مشيراً إلى أنهم تابعون لحركة “بوكو حرام”.



يذكر أن نيجيريا تتعرض منذ العام 2009 لاعتداءات متكررة من إرهابيي “بوكو حرام” خلفت أكثر من عشرين ألف قتيل وأجبرت 6ر2 مليون شخص على النزوح.

وكالات