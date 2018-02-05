حرقوا الطفلة لطرد الشيطان منها!

جاؤوا بالطفلة البالغة 5 سنوات، وربطوها على مرأى من شقيقها الأكبر سنا بثلاثة أعوام، وسحبوا من عنقها دما بأداة كالإبرة ووضعوا سائلا في عينيها، ثم قاموا بحرق وجهها بالنار وهي تصرخ وتتألم “لتخليصها من شيطان حل فيها وجعلها سيئة التصرفات” في طقس هستيري الطراز من ديانة معروفة باسم Voodoo ويقيمه “خدّام للأرواح” لتطهيرها.





والمعروف عن “”فودو” أنها ديانة طورها أفارقة تم بيعهم كعبيد قبل قرون، واستقروا في دولة “هايتي” ببحر الكاريبي، حيث لا يزال بقايا منهم يمارسونها، وبعضهم مهاجرون في الولايات المتحدة، حيث ذكرت صحيفة The Enterprise الصادرة بمدينة Brockton في ولاية “ماساشوستس” الأميركية، أن شقيقتين قامتا مع آخرين بتعذيب الطفلة التي لم يفرج القضاء “الماساشوستي” في المدينة التي تجري فيها محاكتهما عن اسمها.





الشقيقتان الشبيهتان لجهة القصة بنظيرتيهما المصريتين “ريا وسكينة” في عشرينات القرن الماضي بالإسكندرية إلى حد ما، هما Rachel Hilaire البالغة 40 سنة، إضافة إلى Peggy LaBossiere الأكبر سنا بعشرة أعوام، ممن هددتا شقيق الطفلة بقطع رأسه أثناء ممارستهما لطقس “فودو” مع آخرين لعملية “طرد” الشيطان بطلب من والدة الطفلة نفسها، وهي مصففة شعر، أصلها من “هايتي” وأبقاها القضاء خارج المحاكمة حاليا، لأنها مختلة عقلياً كما يبدو، وتخضع لعلاج في أحد المصحات.









في خبر الصحيفة أن من نظموا الطقس مع الشقيقتين، ذكروا للشرطة حين اعتقلتهم الخميس الماضي، أن كل ما يقومون به هو “حمام تطهير” للأطفال، سبق وقاموا به كثيرا في الماضي، وخلاله يرددون صلوات وتراتيل ويفركون أجسام الأطفال باللبان والكافور والملح والزيت. أما الحروق التي تظهر على وجوه الأطفال “فتنتج عادة عن خروج الشياطين منهم” وفق زعمهم.



