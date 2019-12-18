حرس الحدود التركي يقتل 3 مدنيين سوريين رمياً بالرصاص

تواصل قوات حرس الحدود التركي قتلها للمدنيين السوريين الباحثين عن ملاذ آمن في ظل الفلتان الأمني الحاصل ضمن مناطق سيطرة “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الموالية لها بعد منعهم من الخروج إلى مناطق سيطرة الدولة السورية عبر المعابر التي أنشأها الجيش السوري على أطراف إدلب.



حيث أفاد “المرصد” المعارض بقيام حرس الحدود التركي بقل 3 مدنيين بينهم امرأة جراء استهدافهم بالرصاص بشكل مباشر وذلك أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية وسلوكهم أحد طرقات التهريب من جهة قرية سلهب في ريف جسر الشغور الشمالي.



وأكد ناشطون أن قوات حرس الحدود التركي لم تقدم أي تنبيهات للضحايا بالتراجع قبل أن تطلق النيران عليهم بشكل مباشر وتقتلهم.



ولا تعتبر هذه الحادثة هي الأولى من نوعها حيث تؤكد منظمات حقوقية أن 441 مدني، قتلوا برصاص حرس الحدود التركي من بينهم 43 امرأة و77 طفلاً دون الثامنة عشر.