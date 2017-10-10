حرس الحدود الأردني: مستعدون أمنياً لفتح معبر جابر ــ نصيب

أكد قائد لواء «حرس الحدود 2» في المنطقة الشمالية في الأردن محمود الزعبي، في مقابلة مع موقع «سي إن إن بالعربية»، جاهزية معبر جابر الأردني المشترك مع معبر نصيب السوري لإعادة افتتاحه بمجرد اتخاذ السلطات الرسمية قراراً بذلك. ولفت إلى أن «هناك مواقع داخل معبر جابر سنخليها للأجهزة الأمنية الأردنية الأخرى كالجمارك والأمن العام، فور الإعلان عن افتتاحه الذي بات وارداً خلال فترة قصيرة».

وحول سيطرة الجيش السوري على مناطق واسعة من الشريط الحدودي مع الأردن وتأثير تلك المتغيرات على وضع المعبر، أكد الزعبي أن «الجيش السوري أصبح مسيطراً باتجاه مناطق الشرق، ولا مشكلة لدينا من الجانب الأردني بالنسبة للمعبر».