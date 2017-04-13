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حرب الأنفاق مستمرة شمال شرق دمشق والجيش يدمر غرفة عمليات لـ “جبهة النصرة”

يستمر الجيش العربي السوري بعمليته العسكرية الهادفة لإنهاء التواجد المسلح في شمال شرق مدينة دمشق، على جبهات القابون وشارع الحافظ وحي تشرين.

وقال مصدر ميداني أن “الجيش العربي السوري قام بضبط عدة أنفاق عائدة للمسلحين كانوا يستخدمونها للتنقل عبر الآليات وسيراً على الأقدام”.

وبين المصدر أنه “تم ضبط نفقين ممتدين من شرق بناء الوسائل التعليمية في برزة بإتجاه شارع الحافظ، كما تم تفجير نفق ثالث في شارع الحافظ”.

وأَضاف المصدر أنه “تم تدمير غرفة العمليات الرئيسية التابعة لمسلحي تنظيم “جبهة النصرة” في القابون وتمت السيطرة على عدة كتل بناء على المحور الشرقي لحي القابون”.

وأشار المصدر إلى أن “وحدات الجيش العربي السوري ضبطت أيضاً نفقين في منطقة القابون أحدهم مخصص للتنقل بالآليات وكان المسلحون يسمونه “آليات 2″، و نفق آخر للمشاة، يمتد لمئات الأمتار بالقرب من بناية الكويتي والثاني غرب بناء الأوبشن في القابون”.

وتابع المصدر أن “قوات الجيش العربي السوري بسطت سيطرتها على مدخل شارع الحافظ من الجهة الشمالية في حي تشرين”.

وكانت مدينة دمشق شهدت منذ حوالي الثلاث أسابيع محاولة للمسلحين المتواجدين في أحياء القابون وجوبر للهجوم باتجاه مركز المدينة وتوسيع خارطة سيطرتهم، إلا أن المحاولة فشلت بعد تصدي الجيش العربي السوري للهجمات المتكررة وإعلانه لعملية عسكرية من أجل إنهاء تواجد المسلحين في تلك الأحياء، والتي لا تزال مستمرة.

                                                                                                                              علي خزنة :تلفزيون الخبر

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