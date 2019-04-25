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حراس زعيم كوريا الشمالية يشعلون الانترنت.. ماذا فعلوا؟

أظهر مقطع فيديو نشره موقع إخباري في الإنترنت حراس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، منهمكين في “تطهير” كرسي كيم، قبيل الاجتماع الموسع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وانشغل أحد حراس الزعيم الكوري الشمالي بهمة عالية في مسح جميع جوانب الكرسي بقطعة قماش بيضاء، يرجح أنها مشبعة بمطهر.

وهكذا، يستعرض حراس كيم للمرة الثانية حرصهم وتفانيهم في السهر على أمن وراحة زعيمهم، حتى أنهم لا يتركون شاردة أو واردة إلا ووضعوا لها حسابها.وكان حراس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد سارعوا أمس بعد أن توقف قطار الزعيم مباشرة في مدينة فلاديفوستوك الروسية، إلى مسح مقابض الأبواب الخارجية بعناية فائقة وبحرص شديد، قبل أن يخرج الزعيم الكوري الشمالي إلى مستقبليه.