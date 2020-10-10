حرائق في بلوران والبسيط ووادي قنديل.. والأهالي ينزحون

في مشهد ناري يخيم على عدد كبير من قرى مناطق اللاذقية، انضمت كل من بلوران وأم الطيور والبسيط ووادي قنديل الى سلسلة الحرائق الضخمة التي اندلعت في المحافظة منذ فجر الجمعة.



في وقت تحاول فيه فرق الاطفاء، الموجودة في مواقع الحرائق منذ الساعة الثانية فجراً، السيطرة على الحرائق المندلعة في أكثر من منطقة.



وقالت مصادر أهلية في أم الطيور : “وصلت النيران الى منازل الأهالي الذين قام بعضهم بالاشتراك مع الجيران لاخماد النيران، فيما نزح البعض الآخر الذي لا يقوى على تحمل استنشاق الدخان وخاصة الاطفال والنساء وكبار السن”.



واكدت المصادر أن “النيران تمتد بسرعة في بللوران وام الطيور ووادي قنديل، وهناك أضرار كبيرة في الأراضي الزراعية”.



فيما أكد عدد من الأهالي في قرية البسيط لتلفزيون الخبر أن “النيران وصلت بالقرب من الشاليهات، وان فرق الاطفاء بمساعدة الأهالي يحاولوا تطويق النيران التي تمتد بسرعة كبيرة”.



بدوره، اكد رئيس فوج اطفاء اللاذقية الرائد مهند جعفر لتلفزيون الخبر “تواجد عناصر الفوج وآلياته في مواقع الحرائق منذ اندلاعها عند الساعة الثانية فجر الجمعة وحتى اللحظة”.



وبين جعفر ان “الحرائق التي اندلعت صباحا في بللوران وام الطيور ووادي قنديل والبسيط تنضم الى سلسلة الحرائق الضخمة التي اندلعت في المحافظة منذ ساعات الفجر الأولى”.



وشدد جعفر على ان “جميع فرق الاطفاء تقوم ببذل أقصى طاقتها للتعاون مع الاهالي في إطفاء الحرائق”، مشيرا إلى أن “الاهالي كانوا القوة الأكبر لنا في مواجهة الحرائق الضخمة”.



وأكد جعفر أنه “خلال الساعات القليلة القادمة سوف تصل مؤازرة من دمشق للمساعدة في اخماد الخرائق، كما نوه بمشاركة مروحيات تابعة للجيش في اخماد الحرائق”.

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