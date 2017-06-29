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حرائق غابات تجبر المئات على مغادرة منازلهم بولاية يوتا الأمريكية

أجبر أكبر حريق غابات يجتاح الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري أكثر من 1500 شخص على مغادرة منازلهم جنوب ولاية يوتا الأمريكية في الوقت الذي تحاول فيه فرق الإطفاء السيطرة على الحريق الذي امتد على مساحة أكثر من مئة كيلومتر مربع.

ونقلت “اسوشييتد برس” عن السلطات قولها أن “حريق يوتا الذي دمر أكثر من اثني عشر منزلا وأجبر 1500 شخص على إخلاء منازلهم ما زال
مستعرا قرب بلدة بريان هيد للتزلج وامتد لمسافة 10 كيلومترات مربعة إضافية بعد أن أتي على 134 كيلومترا مربع منذ يوم أمس”.

وكان الحريق اندلع 17 حزيران الجاري بالقرب من منتجع بريان هيد وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على نحو 10 بالمئة منه.

وواجهت مؤخرا ولايات كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو حرائق غابات مشابهة امتدت نحو منازل السكان.

وكالات

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