حرائق جديدة في الحسكة والاحتلال التركي يستهدف سيارات الإطفاء

تسببت الحرائق بإتلاف نحو 20 ألف دونم من الأراضي المزروعة بالقمح في المنطقة الممتدة بين بلدة “مبروكة” وقرية “مختلة”، الواقعة إلى الغرب من مدينة “رأس العين” في ريف الحسكة الغربي.



وقالت مصادر أهلية إن الحرائق تسببت بنفوق نحو ٢٠٠ رأس من الأغنام في قرية “الدهماء”، الواقعة في المنطقة نفسها، علماً أن المنطقة تشهد انتشاراً لقوات الاحتلال التركي والمجموعات الموالية له، والتي عرقلت وصول صهاريج المياه إلى المنطقة.



إلى ذلك، قالت مصادر أهلية إن نحو 1000 دونم من الأراضي الواقعة ضمن منطقة “خط الفصل”، بين نقاط “قوات سوريا الديمقراطية”، وقوات الاحتلال التركي شمال بلدة “تل تمر” في ريف الحسكة الغربي، احترقت دون إمكانية وصول سيارات الإطفاء وصهاريج المياه للمشاركة بإخماد الحرائق بسبب قيام مجموعة ما يسمى “الجيش الوطني”، بإطلاق النار بشكل مباشر على السيارات لمنعها من دخول المنطقة، الأمر الذي يتكرر بصورة مستمرة في الحرائق التي تحدث جنوب وشرق “رأس العين” وشمال “تل تمر”، والتي تفتعلها قوات الاحتلال التركي.



ولا يوجد إحصائية دقيقة لحجم الخسائر المادية التي لحقت بموسم العام الحالي بسبب الحرائق، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى إتلاف ما يزيد عن ٣٠٠ ألف دونم في كل من الحسكة والرقة ودير الزور.





محمود عبد اللطيف