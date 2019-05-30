حرائق تلتهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في السويداء

قالت وسائل اعلام محلية إن حريقا ضخما نشب على نطاق واسع بين الأراضي الزراعية التابعة لقرية ” داما، ولبين، وجرين، وعريقة، وحران” في ريف السويداء الغربي.



وأضافت أن الحريق اجتاح مناطق واسعة وسط محاولات من الأهالي لإيقافه في حين تتوافد آليات الإطفاء تباعاً للمكان، مؤكدة أن الحرائق طالت 10 آلاف دونما.



ولفتت إلى أن الحريق نشب قرب قرية “داما” الليلة الماضية، لكن أهالي المنطقة هرعوا لإخماده، وإنقاذ حقول المزارعين، حيث سيطروا عليه قبل امتداده، إلا أن الحرائق عادت لتتجدد في المنطقة اليوم الأربعاء، ولتلتهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.



في سياق متصل، عثر مواطنون على جثة الشاب “عمران نايف القنطار”، مفارقا الحياة في الأراضي الزراعية التي التهمتها النيران قرب بلدة “داما” غرب السويداء، فيما يبدو أنه اختنق بسبب الدخان المتصاعد.



وتقع قرى “داما ولبين وجرين” في منطقة “اللجاة” الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء، وتعتبر من أشد المناطق وعورة جنوب سوريا.



وكثرت نسبة الحرائق في عموم المناطق السورية خلال الشهر الحالي، بالتزامن مع أولى موجات الحر، وأتت معظم تلك الحرائق على الأراضي والمواسم الزراعية، وسط اتهامات بافتعالها.



وتوزعت الحرائق في الرقة بالشمال الشرقي وجنوبي محافظة إدلب وريف حماة الشمالي وريف دمشق.وسببت الحرائق أضرارًا في محاصيل مزراعي المنطقة، التي تتضمن القمح والشعير والكمّون، ولكن لا أرقام رسمية حول حجم الأضرار المادية وخسائر الفلاحين.



وضرب حريق مزارع كرم الرصاص الواقعة بين مدينتي دوما وحرستا في الغوطة شرق العاصمة دمشق، الأسبوع الماضي، وأدى لتضرر أكثر من 130 شجرة زيتون بشكل كامل.



وأرجعت بلدية حرستا سبب الحرائق للأعشاب المتيبسة في الأراضي الزراعية، ونبهت الفلاحين للاهتمام بأراضيهم وحراثتها لكيلا تتكرر الحرائق.



وفي اجتماع مجلس الوزراء، الاثنين الماضي، أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، إلى إطلاع المجلس على جهوزية أفواج الإطفاء والإجراءات المتخذة، مضيفًا أنه تم توزيع “27 سيارة إطفاء جديدة، منتصف أيار الحالي، على أفواج الإطفاء في المحافظات”، بحسب ما نقلت صحيفة “الثورة” الحكومية.



وكالات