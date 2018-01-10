حديد حماة تعلن عن مسابقة لتعيين كوادر من الفئتين الأولى والثانية
أعلنت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من الكوادر من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة والشهادة الثانوية وذلك بموجب عقود عمل سنوية.
وأوضح المهندس عبد الكريم الموسى المدير العام للشركة أن اجمالي عدد المطلوبين للتعيين هو 31 من حملة الشهادة الجامعية في الأدب الانكليزي والاقتصاد وشهادة المعاهد التقنية التجارية وفي العلوم المصرفية والمالية وإدارة الأعمال والمحاسبة والتمويل إضافة إلى حاملي الشهادة الثانوية العامة للفرعين العلمي والأدبي والتجارية.
وأشار إلى أن تقديم الطلبات للاشتراك بالمسابقة يبدأ اعتبار من 28 الشهر الجاري ولنهاية الدوام الرسمي في الـ 11 من شباط القادم وذلك في الديوان العام في مقر الشركة ويخصص نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء وفق ما هو محدد بأحكام القانون رقم 36 تاريخ 31-12- 2014 وفق المؤهلات المذكورة.
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