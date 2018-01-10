حديد حماة تعلن عن مسابقة لتعيين كوادر من الفئتين الأولى والثانية

أعلنت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من الكوادر من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة والشهادة الثانوية وذلك بموجب عقود عمل سنوية.

وأوضح المهندس عبد الكريم الموسى المدير العام للشركة أن اجمالي عدد المطلوبين للتعيين هو 31 من حملة الشهادة الجامعية في الأدب الانكليزي والاقتصاد وشهادة المعاهد التقنية التجارية وفي العلوم المصرفية والمالية وإدارة الأعمال والمحاسبة والتمويل إضافة إلى حاملي الشهادة الثانوية العامة للفرعين العلمي والأدبي والتجارية.

وأوضح المهندس عبد الكريم الموسى المدير العام للشركة أن اجمالي عدد المطلوبين للتعيين هو 31 من حملة الشهادة الجامعية في الأدب الانكليزي والاقتصاد وشهادة المعاهد التقنية التجارية وفي العلوم المصرفية والمالية وإدارة الأعمال والمحاسبة والتمويل إضافة إلى حاملي الشهادة الثانوية العامة للفرعين العلمي والأدبي والتجارية.