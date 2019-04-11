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حديد حماة تسوق 1400 طن بقيمة 413 مليون ليرة

أعلنت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة عن تسويق كامل إنتاجها في المستودعات من الحديد المبروم متوسط الشد والبالغة كميته 1400 طن لجهات القطاع العام بقيمة 413 مليون ليرة.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس أحمد طنب1 أن تسويق منتجات الشركة جاء بعد تخفيض سعر الطن من الحديد المبروم من 305 آلاف ليرة إلى 295 ألف ليرة من أرض الشركة ظهر السيارة لتمكين الشركة من تصريف وتسويق هذه الكمية وحصرا لجهات القطاع العام بعد التواصل معها لاستجرار احتياجاتها من هذه المادة مؤكدا أن مواصفات منتجات الشركة من كل الأصناف مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وصالحة لكل الأعمال التي تتطلبها جهات القطاع العام.

وبين المهندس طنب أن الشركة قامت برفع سعر طن الحديد البيليت قياس 120/120 ملم من 275 ألف ليرة إلى 283 ألف ليرة تماشيا مع متغيرات السوق موضحا أن لدى الشركة نحو أربعة آلاف طن من هذا الصنف في مستودعاتها وهي لا تواجه مشكلة في تسويقها من خلال التواصل مع عدد من شركات الدرفلة التي أبدت استعدادها لاستجرار هذه الكمية.