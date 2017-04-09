حدث في كلية الهمك في دمشق .. طالب يبيع أرقام طالبات بـ50 ليرة.. وآخر تلاعب بصورهن

فصلت عمادة كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق أحد طلاب السنة الأولى لمدة شهر كامل بعد أن ثبت إنشاؤه لمجموعات على الواتس آب تقوم بالترويج بطريقة مسيئة لأرقام عدد من الطالبات في الكلية، وتقاضيه مبلغ 50 ليرة سورية مقابل كل رقم من أرقام الطالبات في الكلية!! بتصرف غريب من نوعه يحدث للمرة الأولى في الجامعات السورية وفي جامعة دمشق على وجه التحديد.

وكشف عميد الكلية الدكتور المهندس محمد مازن المحايري أنه تم ضبط الطالب عن طريق اتحاد الطلبة، مشيراً إلى اعتراف الطالب بخطئه، الأمر الذي دفع عمادة الكلية لاتخاذ عقوبة فصل الطالب من الكلية لشهر كامل وهي ضمن صلاحيات العميد، وتم تحويل أوراق الطالب إلى الجامعة وعرضه على لجنة الانضباط.

وقال المحايري: اعتبر تصرف الطالب مسيئاً جداً للكلية والآداب العامة، ويندرج تحت بند ضبط الشغب ولكن ضبط شغب شديد، وتم اتخاذ الإجراء من الكلية بعد ورود شكاوى على الطالب من الطالبات بسبب تلقيهن اتصالات من أرقام غريبة. مضيفاً: لن تؤثر عملية فصل الطالب في متابعة تحصيله العلمي وحضوره الجوانب العملية والمحاضرات والمخابر وحتى الفحص النهائي، واكتفينا بالفصل كـ«فركة أذن»، حيث يمنع من استكمال تحصيله الدراسي كمعيد في الكلية، كما يمنع خلال هذه الفترة الدخول إلى الكافيتريات والتجول في الكلية.

وكشف عميد كلية الهندسية الميكانيكية والكهربائية أنه تم مؤخراً ضبط حالة مشابهة بقيام أحد طلاب السنة الأولى أيضاً بالتلاعب في صور عدد من الطالبات عبر برامج الكمبيوتر «فوتو مونتاج»، مشيراً إلى اتخاذ العقوبة ذاتها بحق الطالب، مؤكداً أنه لا يمكن التساهل مع هذا الأمر، ويندرج ذلك ضمن بند الشغب كما أنه لابد من اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي طالب مسيء.

وأكد الدكتور المحايري أن الكلية تضم 14 ألف طالب وطالبة، 11 ألفاً منهم من طلاب الكلية بدمشق و3 آلاف طالب وافد من جامعتي حلب والفرات.

فادي بك الشريف

المصدر: الوطن