حدث في دمشق.. فاتورة كهرباء منزلية دورة واحدة بمليون ليرة..وأخرى بـ400 ألف!

تم رصد خلال زيارة إلى مركز النافذة الواحدة في مديرية كهرباء دمشق فاتورة لأحد المواطنين من سكان العاصمة مرتّباً عليها مبلغ بقيمة مليون ليرة سورية خلال دورة واحدة فقط، وأخرى لمواطن آخر مهجّر، مقيم في منزل ليس لهُ، مرتّباً عليها مبلغ مالي يصل إلى 400 ألف ليرة سورية خلال دورة واحدة أيضاً.





وبعد متابعة الموضوع مع مدير كهرباء دمشق باسل عمر الذي أكد أنه ستتم متابعة الموضوع لمعرفة سبب ذلك، إلا أنه طلب مستنداً يثبت ذلك للتوضيح، مع العلم أن الموضوع يمكن التأكّد منه من خلال بيانات الشركة المسجّلة لديهم.





وفي السياق، بيّن تقرير صادر عن كهرباء دمشق أن الشركة نظّمت 3891 ضبطاً «استجرار غير مشروع» خلال العام 2017، إلا أن المستغرب منه، أن هناك انخفاضاً كبيراً وملحوظاً في عدد الضبوط التي كان قد أعلن عنها سابقاً إذ أنه قد سجّل لدى كهرباء دمشق 4700 ضبط، أي ما يزيد على 800 ضبط قد تكون اختفت دون سبب واضح لذلك.





مبيناً التقرير أنه تم تركيب 7500 عداد كهربائي جديد أحادي وثلاثي الطور للمشتركين الجدد منذ بدابة العام 2017 وحتى تاريخه في العاصمة، لافتاً إلى أن عدد محطات التحويل التي تغذي مدينة دمشق كهربائياً وهي 28 محطة تحويل يتفرع عنها 560 مخرجاً لتغذي 2950 مركزاً تحويلياً لتزويد مناطق المحافظة بالطاقة الكهربائية اللازمة.





مشيراً إلى أن الشركة قامت باستثمار محطة تحويل ابن النفيس النقالة 66/20 كيلو فولطاً لتخفيف الحمولات عن مناطق (ركن الدين، ومساكن برزة، ومساكن برزة مسبقة الصنع، وكذلك استثمار محطة تحويل مزة 86 النقالة 66/20 كيلو فولطاً لتخفيف الحمولات عن منطقة المزة 86).





وكشف التقرير عن عدد العدادات التي تقوم الشركة بتخديمها البالغة أكثر من 605 آلاف مشترك تزودهم بالطاقة الكهربائية اللازمة، إضافة إلى وجود 21 مكتب طوارئ موزعة على 7 مراكز خدمة تغطي المساحة الجغرافية لمحافظة دمشق بالكامل، لافتاً التقرير إلى أنه تم تبديل 1563 عداداً أحادي وثلاثي الطور ميكانيكياً إلى إلكتروني في خطوة نحو التأشير الإلكتروني عن طريق أجهزة خاصة «القارئ النصف الآلي» تفادياً لحدوث أخطاء العامل البشري أثناء أعمال أخذ تأشيرة العداد بالشكل التقليدي.





مؤكّداً أن الشركة تعمل على تطوير عملها من خلال أتمتة مفاصل العمل كافة في الشركة وخاصة المتعلقة بخدمة المشترك عن طريق موقع الإلكتروني كالاستعلام عن الفاتورة أو إدخال تأشيرة العداد أو إرسال شكوى، مشيراً إلى أن الشركة بصدد إطلاق خدمة تفعيل الدفع الإلكتروني قريباً التي هي قيد التجريب حالياً.





كما أوضح أن الشركة العامة لكهرباء دمشق تقوم بتأمين الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الأعمال الواردة في خطتها الاستثمارية، إن كان لجهة أعمال التوزيع من بناء مراكز تحويل جديدة أو لأعمال الإكمال والتجهيز للمراكز القائمة الأخرى داخل المناطق التنظيمية في المحافظة أو في مناطق المخالفات ومد كابلات والشبكات الأرضية والهوائية اللازمة على خطوط التوتر المتوسط 20 كيلو فولطاً أو التوتر المنخفض 0.4 كيلو فولط، أو لجهة أعمال الاستبدال والتجديد ومعالجة ضعف التوتر وتحسين عامل الاستطاعة في مراكز التحويل، أو لجهة تزويد المشتركين بالعدادات الأحادية والثلاثية المطلوبة.



