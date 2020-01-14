حجو : الطبّ الشرعي السوري سيفحص جثة الشاب الذي قتله زوج نانسي عجرم

كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سورية زاهر حجو أنه سوف يتم الطلب من القضاء السوري فحص جثة الشاب السوري محمد حسن موسى الذي قتله زوجة الفنانة الشهيرة نانسي عجرم في منزلها وتشريح جسده في حال اقتضى الأمر فور وصوله إلى سورية، مشيراً إلى أنه سوف يتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وبعضوية كل من رئيسي الطبابة الشرعية في دمشق وحمص.



وأوضح حجو أن تقرير الطب الشرعي السوري سيكون مهنياً وعلمياً ودقيقاً بعيداً عن التجاذبات بل سيكون طبياً بامتياز، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الفحص سيتم رفع الموضوع إلى القضاء السوري لإطلاعه على حقيقة الموضوع وإظهار الحقيقة أمام الرأي العام.



الوطن