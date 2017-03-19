حجز احتياطي على كبار المقترضين المتعثرين في المصارف العامة

أصدرت وزارة المالية اليوم الحجز الاحتياطي على كبار المقترضين المتعثرين في المصارف العامة لحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة وتجميد كافة الحسابات العائدة لهم، وذلك لتحصيل أموال المصارف العامة ( التوفير – الزراعي التعاوني – العقاري – التجاري السوري – التسليف الشعبي- الصناعي) .

وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً لعمل لجنة التحقيق المركزية الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة لاستعادة أموال هذه القروض بعد أن انتهت من دراسة ملفات أكبر عشرة مقترضين متعثرين ومتخلفين عن السداد في كل مصرف من هذه المصارف ليصل مجموع الكبار المتعثرين في المصارف العامة الستة إلى 60 متعثرا كبيرا كمرحلة أولى، وبحجم أموال تقدر بــ( 80) مليار ليرة سورية، والتي تكتسب صفة الأموال العامة المسلوبة وحقا من حقوق المودعين في هذه المصارف. التي تسعى الحكومة لتحصيلها وإعادة ضخها في قنوات الإنتاج الوطني.