حجاج بيت الله الحرام يصعدون إلى جبل عرفات لقضاء الركن الأعظم

بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم بالصعود إلى جبل عرفات في مكة المكرمة لقضاء الركن الأعظم في الحج.

وسينفر الحجاج عند مغرب هذا اليوم إلى مزدلفة حيث يبيتون ليلتهم تمهيدا للانتقال إلى مشعر منى من أجل النحر ورمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام صباح أمس أداء مناسك الحج لهذا العام بقضاء يوم التروية في مشعر منى في مكة المكرمة وهو أول أيام الحج.

ويبلغ عدد الحجاج لهذا العام أكثر من مليوني حاج من مختلف دول العالم.

يذكر أن النظام السعودي يحرم الحجاج السوريين للعام السابع على التوالي من أداء فريضة الحج فيما أكدت وزارة الأوقاف في بيان لها في حزيران الماضي أن شرط الاستطاعة لأداء ركن الحج لهذا العام غير محقق بسبب تسييس فريضة الحج من قبل السلطات السعودية رغم المخاطبات المتكررة من الوزارة لمنظمة التعاون الإسلامي ووزارة الحج السعودية بهذا الصدد عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين السورية.