حجاج بيت الله الحرام يؤدون الركن الأعظم في الحج

بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم بالصعود إلى جبل عرفات في مكة المكرمة لأداء الركن الأعظم في الحج.



وسينفر الحجاج عند مغرب هذا اليوم من صعيد عرفات الطاهر إلى مزدلفة حيث يبيتون هذه الليلة هناك تمهيدا للانتقال إلى مشعر منى من أجل النحر ورمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وبدأ حجاج بيت الله الحرام صباح أمس أداء مناسك الحج لهذا العام بقضاء يوم التروية في مشعر منى في مكة المكرمة وهو أول أيام الحج.



ويبلغ عدد الحجاج لهذا العام أكثر من مليوني حاج من مختلف دول العالم ويحرم النظام السعودي الحجاج السوريين للعام الثامن على التوالي من أداء فريضة الحج فيما أكدت وزارة الأوقاف في بيان لها مؤخرا أنه لم يطرأ أي جديد فيما يخص فريضة الحج محملة سلطات النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن حرمان الشعب العربي السوري من أداء هذا الركن العظيم.