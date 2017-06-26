حتى الكتب ستخضع للتفتيش في المطارات الأمريكية

أفادت صحيفة ” The Hill” الأمريكية، بأنه سيكون بمقدور موظفي الموانئ الجوية فتح ومشاهدة الكتب وما قد يكون مخبأ بين صفحاتها.

ووفقا للصحيفة، تنظر إدارة أمن النقل الأمريكية، في إدخال شروط جديدة لتفتيش الركاب في المطارات، على وجه الخصوص، المتطلبات التي تتعلق بالكتب وغيرها من المطبوعات الموجودة في حقائب اليد.

وتوضح التقارير أنه سيكون لدى موظفي الأمن سلطة لفتح الكتب والبحث فيها، مؤكدة أن الأمر يطبق بالفعل بدأ تجريبيا في مطارات ولاية ميسوري وكاليفورنيا..

يشار إلى أن إجراءات الأمن المعمول بها حاليا تطلب عند الخضوع للتفتيش فقط إخراج أجهزة الحاسوب المحمولة ووضعها في سلة منفصلة.

يذكر أن وزير الأمن الداخلي الأمريكي، جون كيلي، أعلن في شهر مايو من هذا العام أنه يدرس إمكانية إدخال حظر على إدخال أجهزة الحاسوب المحمولة على متن جميع الطائرات القادمة إلى البلاد.

ووفقا له، فإن وزارته ستذهب إلى مثل هذه الإجراءات بسبب التهديد الذي يشكله الإرهابيون، الذين “تجذبهم” شركات النقل الجوي الأمريكية.

المصدر: روسيا اليوم