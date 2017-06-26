شهداء وجرحى باعتداء إسرائيلي على فوج الجولان بالقنيطرة
السيطرة على منطقة الضليعيات على مشارف الحدود الإدارية بين محافظتي حمص ودير الزور والقضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي “داعش”
تشغيل بئر أبو رباح 16 الغازي بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف متر مكعب يوميا
استشهاد طفل واصابة 12 غالبيتهم نساء واطفال في قصف للتحالف على الرقة
عضوة سابقة بـ"الائتلاف":الجيش السوري هو الوحيد القادر على إعادة تنظيم سوريا
شقيقة وزير قطري: أخي كان يدير ملف تسليح الارهابيين
عملية دهس في مدينة نيوكاسل البريطانية تستهدف مسلمين يحتلفون بالعيد
العراق: إحباط 3 هجمات إرهابية على مواقع أمنية وعسكرية في ديالى
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع النوري بحماة.
السلفيون يشنّون معركة "ما إلنا غيرك يا الله".. وجرحاهم إلى المستشفيات الإسرائيلية
رضوان زيادة
مجمل تطورات ساعات الليل في ريف القنيطرة
اشتعال خطوط التماس في ريف القنيطرة
الأحد أول أيام عيد الفطر
الولايات المتحدة تتخلى عن عميلها السوري رضوان زيادة

حتى الكتب ستخضع للتفتيش في المطارات الأمريكية

أفادت صحيفة ” The Hill” الأمريكية، بأنه سيكون بمقدور موظفي الموانئ الجوية فتح ومشاهدة الكتب وما قد يكون مخبأ بين صفحاتها.
ووفقا للصحيفة، تنظر إدارة أمن النقل الأمريكية، في إدخال شروط جديدة لتفتيش الركاب في المطارات، على وجه الخصوص، المتطلبات التي تتعلق بالكتب وغيرها من المطبوعات الموجودة في حقائب اليد.
وتوضح التقارير أنه سيكون لدى موظفي الأمن سلطة لفتح الكتب والبحث فيها، مؤكدة أن الأمر يطبق بالفعل بدأ تجريبيا في مطارات ولاية ميسوري وكاليفورنيا..
يشار إلى أن إجراءات الأمن المعمول بها حاليا تطلب عند الخضوع للتفتيش فقط إخراج أجهزة الحاسوب المحمولة ووضعها في سلة منفصلة.
يذكر أن وزير الأمن الداخلي الأمريكي، جون كيلي، أعلن في شهر مايو من هذا العام أنه يدرس إمكانية إدخال حظر على إدخال أجهزة الحاسوب المحمولة على متن جميع الطائرات القادمة إلى البلاد.
ووفقا له، فإن وزارته ستذهب إلى مثل هذه الإجراءات بسبب التهديد الذي يشكله الإرهابيون، الذين “تجذبهم” شركات النقل الجوي الأمريكية.

المصدر: روسيا اليوم

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.